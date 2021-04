Hans Sigl: Umzug nach New York

Ginge es nach dem Hauptdarsteller, wäre nichts ausgeschlossen "Das wäre cool!", sagt Hans Sigl in einer "Instagram"-Talkrunde. "Ob wir das sehen werden oder nicht, weiß ich nicht. Man wird erst einmal gucken, was über den Winter passiert." Und er fügt mit einem Lächeln hinzu: "‚Martin Gruber ist an der Lower Eastside in New York auf der Suche nach einer Kita!"

Eines wäre jedenfalls klar: Ein "Bergdoktor"-Special aus New York wäre wohl DIE TV-Sensation schlechthin! Ganz abwegig ist der Gedanke nicht, würde sich damit doch ein Kreis schließen: Denn in der ersten Folge kehrte "Dr. Gruber" an den Wilden Kaiser zurück – und zwar aus New York, wo er als Chirurg gearbeitet hatte.