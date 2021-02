Hans Sigl und Ehefrau Susanne: Jetzt lüftet er ein intimes Geheimnis

Während der Bergdoktor in Sachen Liebe nur wenig Glück hat, sieht es bei Schauspieler Hans Sigl im realen Leben zum Glück ganz anders aus. So ist er seit 2008 glücklich mit seiner Susanne verheiratet und scheinbar immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Dies zeigten die beiden zumindest immer wieder bei gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit. Doch damit nicht genug! Wie Hans nun berichtet, haben er und Ehefrau Susanne ein kleines Geheimnis...