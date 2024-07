Hans Sigl: "Immer Stress!" So heftig ist der "Bergdoktor"-Dreh

Auch Hans wäre sicherlich froh über etwas weniger Zeit am Set. Doch die Sommerpause ist zum Glück schon in Sicht. Was Hans in der Auszeit geplant hat? "Man mag es kaum glauben, aber ich bin auch gern zu Hause. Ich bin sehr viel unterwegs, aber ich habe ein schönes zu Hause und das werde ich dann auch genießen am Ammersee." Das hat er sich nach den anstrengenden Wochen aber auch wirklich verdient!

