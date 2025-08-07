Hans Sigl verabschiedet sich vom "Bergdoktor"

Doch was macht ein TV-Star wie Hans Sigl eigentlich mit seiner plötzlichen Freizeit? Die Antwort gibt’s natürlich auf Instagram: In einem weiteren Posting zeigt sich der Schauspieler allein auf einem Golfplatz bei Morgengrauen – ganz in sich ruhend, in einer Yoga-Pose. Mit Mütze, gemustertem Poloshirt und Shorts wirkt er wie aus dem Urlaubskatalog entsprungen.