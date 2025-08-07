Hans Sigl verabschiedet sich vom "Bergdoktor"
Hans Sigl gönnt sich eine Auszeit vom "Bergdoktor" – was er mit seiner neugewonnen Freiheit anstellt, erfährst du hier!
Hans Sigl bleibt "Der Bergdoktor" treu.
© IMAGO / Stephan Wallocha
Während andere noch von Urlaub träumen, lässt es Hans Sigl schon ganz entspannt angehen. Der "Bergdoktor"-Star verabschiedet sich mit einem außergewöhnlichen Instagram-Post von seinen Fans.
Dreharbeiten beendet: "Die ersten vier Folgen sind in der Dose!"
In einem schwarz-weißen Instagram-Clip steht Hans Sigl Seite an Seite mit Serienkollege Mark Keller. Gemeinsam verkünden die beiden: "Die ersten vier Folgen sind in der Dose!" – eine Ansage, die Fans aufatmen lässt. Der nächste "Bergdoktor"-Stoff ist gesichert!
Keller, wie gewohnt augenzwinkernd, entgegnet: "Ach, wie du das gemacht hast." Sigl gibt den Dank charmant zurück: "Du doch auch." Dabei lobt Keller, sein Kollege sei "noch präziser" geworden.
Auch in der Caption richtet Sigl noch ein paar Worte an seine Community: "Wir freuen uns auf die Sommerpause. Danke an alle vor und vor allem hinter der Kamera. Stay tuned. Ab September geht's wieder weiter. Hugs und Grüße!"
So entspannt Hans Sigl in seiner Auszeit
Doch was macht ein TV-Star wie Hans Sigl eigentlich mit seiner plötzlichen Freizeit? Die Antwort gibt’s natürlich auf Instagram: In einem weiteren Posting zeigt sich der Schauspieler allein auf einem Golfplatz bei Morgengrauen – ganz in sich ruhend, in einer Yoga-Pose. Mit Mütze, gemustertem Poloshirt und Shorts wirkt er wie aus dem Urlaubskatalog entsprungen.
Dazu schreibt Sigl: "So Freunde, ich bin mal ein bisschen raus hier. Ein bisschen abschalten. Wie schreibt man auf der Postkarte? 'Wetter gut, Essen fein. Melde mich.' Gehabt euch wohl und tut euch Gutes."
Die Fans feiern seinen Abschiedspost
Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Unter dem Posting sammeln sich Kommentare wie:
"Habt eine schöne Auszeit! Es ist gut, neue Energie zu laden. Pass auf dich auf und lass die Liebe regieren."
Oder auch: "Klingt nach rundum verdienter Pause! Ich wünsche dir entspannte Tage, viel Genuss und ganz viele Lovely Days – das Rezept kennst du ja."
Viele loben auch Sigls Yoga-Performance: "Wunderbar, Yoga & Golf. Eine perfekte Symbiose. Deshalb kombiniere ich das für alle Golferseelen." Ein anderer Fan zeigt sich begeistert: "Perfekte Haltung des Baumes. Immer schön entspannen."
So sehr sich die Fans für ihren Liebling freuen, so klar ist auch: Es ist nur eine Pause. Schon ab September wird Hans Sigl wieder als "Bergdoktor" vor der Kamera stehen.