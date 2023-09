Hape Kerkeling: Bitteres Aus! Es ging einfach nicht mehr

Der Grund klingt ernst und belastend, warum sich Kerkeling in Berlin nicht mehr wohlgefühlt hat: "Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden, ja", erklärt er seinen Umzug in einer Talkshow. Für einen Homosexuellen wie Hape, der seit Jahren mit Ehemann Dirk in einer Partnerschaft lebt, wahrlich keine schöne Entwicklung, die er da beobachten musste! "Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzen zu verlassen und nach Köln zurückzugehen", so der Entertainer weiter.

Ob das Leben am Rheinufer sich jetzt wieder leichter und unbeschwerter für Hape anfühlt? Er verrät immerhin so viel, dass er und sein Partner den Neuanfang "auch bisher nicht bereut haben". Klingt beruhigend, denn unter Psycho-Terror und Anfeindungen möchte niemand leiden, der doch eigentlich eine erfüllte, gleichgeschlechtliche Beziehung führt. Berlin und Hape – diese Verbindung ging allerdings vorerst nicht glücklich aus.