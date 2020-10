Hape Kerkeling: So anders lebt der Komiker heute

Heute ist es still geworden um den einst so umtriebigen Komiker. Statt auf der Bühne verbringt Hape Kerkeling seine Zeit lieber mit seinem neuen Partner Dirk Henning. Nach der Hochzeit 2016 hat das glückliche Paar ein Zuhause in Bonn gefunden, doch den Großteil des Jahres verbringen die Eheleute in der Sonne in der italienischen Region Umbrien. Reisen, Lesen, Singen und natürlich das Schreiben finden mittlerweile endlich einen festen Platz im Leben des fleißigen Bühnenstars. Neben einigen wenigen Synchronsprecher-Jobs hat sich Hape Kerkeling heute weitgehend aus der deutschen Medienlandschaft verabschiedet. Im November 2019 verlieh er seine einprägsame Stimme an den Schneemann Olaf in „Die Eiskönigin II“. Noch im Winter 2020 wird es an der Seite von Michael Bully Herbig in „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ zu einem freudigen Widersehen kommen. Wieder einmal beweist Hape Kerkeling seine Wandelbarkeit, wenn er in der Fantasy-Komödie in die Rolle des Teufels schlüpfen wird. Ein weiteres Gesicht für den Tausendsassa...

