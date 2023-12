Harald Glööckler: Beschert er uns ein Liebes-Comeback mit Ex Dieter?

Nach ganzen 35 Jahren Beziehung ging es im Februar diesen Jahres zu Ende zwischen Harald Glööckler und Ex-Ehemann Dieter Schroth. Durch die schnelle Scheidung der beiden schien es so, als seien die Ex-Lover nicht im Guten auseinandergegangen. Haralds Romanze mit CDU-Politiker Marc-Eric Lehman ließ dann keine Hoffnungen mehr für ein potenzielles Liebes-Comeback der einst so Vertrauten. Harald nahm die Trennung zu Ex Dieter ziemlich mit. Doch zu Weihnachten muss der Designer nicht alleine sein. Er verbringt dieses gemeinsam mit Dieter Schroth! Können sich Fans zu den Weihnachtstagen doch noch über ein Liebes-Comeback der zwei freuen?