Harald Glööckler: Ist der Protz-König gescheitert? Er verscherbelt seine Sachen

Im Sommer 2023 verließ Glööckler nach acht Jahren Landleben das beschauliche Kirchheim in der Pfalz und zog zurück in die pulsierende Hauptstadt. Nach der Trennung von Ehemann Dieter wollte er noch einmal ganz von vorne anfangen – privat, aber auch beruflich mit neuen Projekten. Und auch ein neues Domizil war schnell gefunden: Ein riesiges, schickes Loft, nur einen Katzensprung entfernt vom Brandenburger Tor. Dieses richtete er ganz nach seinem persönlichen Geschmack ein: opulent, protzig, Mobiliar und Deko im typisch "pompöösen" Barock-Stil mit viel Gold. In seiner RTLZWEI-Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" gab er offen Einblicke in sein luxuriöses Zuhause. Doch warum trennt er sich nun? Zieht er weg?

Auf Nachfrage von "Das Neue" weicht Glööckler aus: "Ich designe seit 20 Jahren Möbel und verkaufe sie über meine Partner. Das Internet ist voll davon. Ich selbst habe noch nie etwas bei Kleinanzeigen verkauft." Die Antwort auf die Frage nach dem Umzug bleibt er der Zeitschrift schuldig – er sei aktuell für Dreharbeiten in Istanbul und habe keine Zeit näher auf unser Anliegen einzugehen.

In Istanbul steht Glööckler derzeit für die Show "My Style Rocks" (zu sehen auf Sport1) vor der Kamera. Die Clips, in denen er meist übellaunig die Outfits der Kandidatinnen bewertet, gehen in den Sozialen Medien derzeit viral. Es ist die letzte TV-Show, die ihm geblieben ist: Nachdem RTLZWEI die zweite Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" nach nur zwei Folgen wegen miserabler Quoten aus dem Abendprogramm nahm, scheint eine Fortsetzung im neuen Jahr unwahrscheinlich.

Und auch sonst könnte es besser laufen: Von den vielen vor Monaten schon groß angekündigten Projekten – Zitat Glööcker: "Mode, Schmuck, Parfüm! Es geht richtig rund!" – hörte man nie wieder etwas. In der Liebe scheint nach dem Flirt mit Marc-Eric Lehmann (28) Flaute zu herrschen. Dass Glööckler tatsächlich Geldsorgen hat, ist unwahrscheinlich: In den vergangenen Jahren soll er ein Vermögen von geschätzt zehn Millionen Euro erwirtschaftet haben. Doch irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass das Glück ihm dennoch irgendwo abhanden gekommen ist…

Harald Glööckler von früher bis heute! Im VIDEO gibt es die Bilder: