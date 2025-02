Harald Glööckler: Sorge um Ex Dieter Schroth - Er lebt im Seniorenheim

Während der Star-Designer inzwischen in Berlin lebt und weiterhin in der Öffentlichkeit präsent ist, hat sich sein Ex-Partner für ein ruhigeres Dasein entschieden. Nach der Trennung verließ Glööckler das prunkvolle "Château Pompöös" in Kirchheim und zog in die Hauptstadt. Dieter Schroth, der zunächst in der Villa blieb, hat sich mittlerweile jedoch ebenfalls ein neues Zuhause gesucht.

Laut "Bild" verbringt der 76-Jährige seinen Lebensabend nun in einem Seniorenheim, nicht weit von der ehemaligen gemeinsamen Residenz entfernt. "Nachdem Herr Glööckler sich von ihm getrennt hat, ging es mit ihm gesundheitlich ziemlich bergab und er kam kaum noch aus dem Haus. Eine seiner Töchter aus seiner ersten Ehe hat ihn dann vor etwa 15 Monaten ins Seniorenheim gebracht", so eine Nachbarin gegenüber "Bild".

Dort genießt er unter einem Tarnnamen seine Ruhe. "Mir geht es hier gut, habe alles, was ich benötige", betont er. Seine neue Umgebung scheint ihm gutzutun: "Ich habe meinen Frieden gemacht, daher muss ich auch gegen niemanden schießen."

Dieter Schroth führt jetzt ein ruhiges Leben

Sein Zimmer hat er sich mit einigen Erinnerungsstücken aus früheren Zeiten eingerichtet. Trotz der bescheidenen Größe seiner neuen Bleibe hat er sich einen Hauch von Glamour bewahrt: Drei kleine Kommoden im Gold-Look erinnern an die pompösen Jahre an Glööcklers Seite.

Der Alltag im Heim bietet ihm Abwechslung und Struktur. Schroth hat Pflegestufe 1, zahlt rund 2500 Euro monatlich für sein Zimmer und verbringt seine Tage mit Gymnastik, Gedächtnistraining und geselligen Bingo-Runden. Zudem gibt es viermal täglich frische Mahlzeiten aus der hauseigenen Küche und ein gemütliches Café, in dem hausgemachte Kuchen und Torten serviert werden.