Harald Glööckler: Die Lage spitzt sich weiter zu!

Via "Instagram" teilt Harald nun ein Foto mit seinen Fans, auf dem sein süßer Hund in dessen Behausung zu sehen ist. Dazu kommentiert der Designer: "Billy King freut sich wahnsinnig, dass das Herrchen wieder da ist." Eigentlich ein süßer Schnappschuss! Doch seine Anhänger scheint ein ganz anderes Thema zu interessieren! So kommentieren sie: "Ach ja und auf den Möbelwagen freut er sich auch?" sowie "Zieht der Hund mit aus? Oder bleibt der im Haus?" Wie es scheint, haben die Anhänger von Harald nach wie vor jede Menge Fragen zu dem Beziehungsstatus von Harald und Dieter! Wann der Designer wohl Klarheit verschaffen wird? Wir können gespannt sein...