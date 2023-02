Harald Glööckler: Die Scheidung ist eingereicht! Jetzt will er in die USA

Seit einem Jahr schon lebt das Paar räumlich getrennt – Harald in Berlin; Dieter in der gemeinsamen Villa in Kirchheim in der Pfalz, die die beiden erst 2015 bezogen hatten. Wie "Closer" berichtet, hat der Designer den finalen Cut seit langem vorbereitet. Dieter zog sich bereits vor Monaten komplett aus allen Geschäftsangelegenheiten zurück.

"Ich habe so viele Pläne – auch international, beispielsweise in den USA", verrät der Couturier. Beruflich läuft es so gut wie lange nicht, in Berlin jagt ein Geschäftstermin den nächsten. Doch wenn die Business-Partner nach Hause gegangen sind, bleibt Harald mit Hund Billy King einsam zurück. Dieter gab ihm die Familie, die Harald niemals hatte; gemeinsam kümmerten sie sich um die Töchter und später auch die Enkelkinder. In Berlin lauern jetzt viele neue, falsche Freunde, die ein Stück vom pompöösen Glanz abhaben wollen. Und seinen weiteren Weg muss Harald nun allein finden. Man kann nur hoffen, dass ihm das gelingt…

