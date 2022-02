Harald Glööckler: Harte Abrechnung mit seinen Dschungel-Kollegen

Im diesjährigen Dschungelcamp war Harald Glööckler von Anfang an ein Sympathieträger. Viele hätten dem Modeschöpfer vor Dschungeleinzug wohl nicht so eine taffe Art zugemutet, doch der 56-Jähre kämpfte sich bis fast ins Finale und musste nur eine Sendung vor der Krönung des Dschungelkönigs das Camp verlassen. Der harmonieliebende Designer war nur selten in Camp-Streitereien verwickelt und verstand sich mit seinen Mitcamper eigentlich sehr gut, weswegen, diese Worte nun noch überraschender kommen! Harald erteilt seinen Dschungel-Kollegen nun nämliche eine harte Abfuhr.