Harald Glööckler: So starb seine Mutter wirklich - Todesdrama im Elternhaus!

Nachdem Harald Glööcklers Lebensgeschichte von Dschungelcamp-Kollege Eric Stehfest als "Fake" betitelt wurde, stellte RTL nun klar, dass nichts erfunden sei. Eine Person, welche die traurige Geschichte ebenfalls bestätigen kann, ist Monika Reiss. Die Jugendfreundin des pompösen Star-Designers lebt heute in seinem Elternhaus in Maulbronn-Zaisersweiher, in dem sich das Todesdrama um Harald Glööcklers Mutter damals ereignete. Früher wohnte sie gegenüber und konnte das Gebrüll von Otto Glöckler regelmäßig mit anhören. Über Harald Glööcklers Vater sagt auch sie: "Auch uns Kindern gegenüber, wenn irgendwas war. Er hat immer geschimpft, auch wenn wir draußen nur mit Bällen gespielt haben oder so. Man traute sich nicht, sich richtig zu bewegen oder Krach zu machen, weil man genau wusste: Fenster geht wieder auf und es wird wieder rausgebrüllt."

