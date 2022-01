Dschungelcamp 2022: Gagen enthüllt! So hoch ist der Corona-Bonus

Um das Dschungelcamp macht RTL seit jeher ein großes Geheimnis. Ob die Location, die Kandidaten oder die Gage, kaum eine Info dringt vor Staffelstart nach außen. Auch in diesem Jahr war das nicht anders. Ab und an plaudert ein Insider, so lassen sich mittlerweile auch die Gagen der Promis in etwa abschätzen. In diesem Jahr erhalten die Promis sogar noch mehr Knete als in den Vorjahren. Aktuell ist von einem 15-Prozent-Aufschlag wegen Corona die Rede! Grund dafür sollen spezielle Sicherheitsmaßnahmen in der Pandemie sein.

Mit einer Gage von 200.000 Euro soll Harald Glööckler 2022 der Spitzenverdiener im Dschungelcamp sein. Kein Wunder, der extravagante Mode-Zar würde sich wohl eher ungern wegen Peanuts in den Busch von Südafrika wagen. Trotzdem soll nicht das Geld, sondern die Langeweile ausschlaggebend für seine diesjährige Teilnahme an "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" gewesen sein. In der Corona-Pandemie habe er viel Zeit alleine und einsam in seinem Garten gesessen. Nun möchte er lieber mitten drin im Geschehen sein!