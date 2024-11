Harald Glööckler: Völlige Eskalation im TV! Er stürmt aus dem Studio

Modedesigner Harald Glööckler (59) sorgte kürzlich in der Fashion-Show "My Style Rocks" auf Sport1 für ordentliches Aufsehen. Was zunächst noch ruhig begann, endete in einem Eklat. Kandidatin Greta Barthel (25) präsentierte zunächst der Jury, bestehend aus Glööckler, Larissa Marolt (32), Andreas Wendt (38) und Sandra Bauknecht (49), ihr Halloween-Kleid. Ihr türkisblaues Outfit war mit dunkelroten Blumen verziert, und sie trug dazu passende Halloween-Schminke. Greta erklärte, dass sie damit "Mutter Natur" verkörpern wolle – doch Glööckler fand daran wenig Gefallen.