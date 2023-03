Harald Glööckler: Ist dieser Schönling der Scheidungsgrund?

Es ist, als sei eine Last von seinen Schultern abgefallen. Denn plötzlich zeigt sich Harald Glööckler ganz verliebt und innig mit ihm: Marc Lehmann. Ein junger, aufstrebender CDU-Politiker aus Berlin. Sehr charmant, klug, ein gut aussehender Bursche. Und 31 Jahre jünger als Harald.

Gemeinsame Fotos von romantischen Abendessen werden im Internet veröffentlicht. Von Partys und Events in der Hauptstadt. Umrahmt von schönen Worten. Und das nicht erst seit gestern. Marc schreibt unter ein Foto: "Mein lieber Freund, danke, dass du mir Kraft gibst, mich motivierst und mich auf meinem Weg unterstützt!" Ein rotes Herz gibt es dazu. Und Harald antwortet: "Immer wieder gerne, lieber Marc …"

Gut möglich, dass die Ehe des Stardesigners nicht nur am Alltag gescheitert, sondern an einem ganz konkreten Herrn, der in Glööcklers Leben trat.

