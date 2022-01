Harald Glööckler: Krasse Angstbeichte!

Wie Harald nun verrät, ist seine größte Angst, dass er im Dschungel unangenehm auffällt! So offenbart er gegenüber "RTL"-"Exclusiv": "Also wenn man da nichts zu Essen kriegt und dann riecht man aus dem Mund, stinkt man aus dem Mund wie eine Kuh aus dem Arsch. Also das geht gar nicht. Und das kann ich gar nicht gebrauchen! Und wenn man aus dem Mund riecht, das merkt man immer als Letzter." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Harald werfen! Unterkriegen lässt sich Harald davon jedoch nicht! Ganz im Gegenteil sogar! So ist er auch nach Südafrika mit der richtigen Garderobe angereist, damit er bei der "Krönung" das passende Outfit parat hat. Er ergänzt: "Man weiß ja auch nicht, was man dann trägt, wenn man die Krone gewonnen hat. Dann muss man ja was Passendes zum Tragen haben." Ob es wohl dazu kommen wird? Wir können definitiv gespannt sein...