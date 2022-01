Statt in der Klinik nahe Starnberg soll die Schlagersängerin ihr Baby im Zuge einer Hausgeburt in ihrem Haus am Ammersee in Bayern entbunden haben. Das gesunde Kind soll laut "Bild"-Informationen rund um die Weihnachtstage zur Welt gekommen sein. Unterstützung bekommt die Schlagersängerin von ihren eigenen Eltern, die ganz in der Nähe wohnen. Seit der Geburt parkt der rosafarbene Kleinwagen von Peter und Maria Fischer regelmäßig vor Helenes und Thomas Haustür. Die beiden gebürtigen Deutsch-Russen sollen sich rührend um das frischgebackene Elternpaar und ihr viertes Enkelkind (Helene Fischers Schwester hat bereits drei Kinder) kümmern.

