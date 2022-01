Harald Glööckler: Nach Ehe-Beichte - Jetzt meldet sich sein Mann zu Wort!

Den Glauben an ihre Liebe hat er aber noch lange nicht verloren. "Wir haben immer zusammengehalten. In guten wie schlechten Zeiten. Wir werden auch jetzt alles, was anfällt, fair lösen", so Dieter weiter. Und auch Harald glaubt an ein Happy End. "Wenn sich bei mir etwas ändert und löst, ändert und löst sich vielleicht auch etwas bei ihm."

Folge verpasst? HIER bei RTL+ kannst du alle neue Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" streamen.*

Was waren die größten Skandale im "Dschungelcamp"? Das erfahrt ihr im Video: