Harald Glööckler: Spiel mit seiner Gesundheit? Jetzt spricht er Klartext über Beauty-OP's!

Es ist der blanke Horror! Harald Glööcklers Bekannter Dieter Pader verriet "Exclusiv- das Starmagazin", dass er nach einer Fettabsaugung ins Koma gefallen und erst auf der Intensivstation wieder aufgewacht sei. Ob jetzt bei Harald alle Alarmglocken läuten und die Mode-Ikone sich Gedanken über die Gefahren ihrer Eingriffe macht? "Ich denke schon drüber nach, aber ich mache es ja dann am Ende doch. Natürlich mache ich's", gesteht der 58-Jährige in der RTL-Sendung.

Aus seinen Beauty-Eingriffen macht der Designer schon lange keinen Hehl mehr. Sogar im zarten Alter von sechs Jahren sei er mit seinem Körper unzufrieden gewesen, wie er gegenüber "T-Online" zugibt. "Ich wollte als Kind schon so aussehen wie Tutanchamun. Ich habe die Maske von ihm gesehen und gedacht: So will ich aussehen", lacht der 58-Jährige. Nach seiner Ansicht habe jeder Mensch das Recht, das zu ändern, was ihn stört.

Operativ habe er aber viel weniger machen lassen, als man denken könnte: "Da waren es nur Augenlider und Fettabsaugung. Alles andere ist unterspritzt oder mit Laser gemacht worden. Aber die ganzen Unterspritzungen und anderen Eingriffe, die kann ich nicht mehr zählen", verriet er.

Angefangen etwas an seinem Äußeren zu ändern, habe er mit Beginn der Volljährigkeit: "Also habe ich mit 18 Jahren angefangen, die Augenbrauen höher setzen zu lassen, indem sie rasiert und weiter oben tätowiert wurden", so Harald.