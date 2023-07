Harald Glööckler: Tränen-Drama vor laufenden Kameras

35 Jahre waren Harald Glööckler und Dieter Schroth ein Paar. Dann das plötzliche Aus! Harald konnte nicht mehr an der Beziehung festhalten und trennte sich. Doch obwohl es seine Entscheidung war, war es auch für ihn nicht leicht. Und so sieht man ihn sogar vor laufenden Kameras weinen.

In der Vorschau seiner Sendung liegt der 58-Jährige deprimiert in der Badewanne und möchte nicht mit dem Interviewer reden. Danach sitzt er weinend auf der Couch. "Nein, es ist nicht in Ordnung. Es ist ohnehin viel Stress mit der ganzen Geschichte, mit der Scheidung. Das ist ja nicht so einfach", sagt er traurig. Nach so einer langen Zeit tut eine Trennung immer weh, auch wenn man sich längst auseinander gelebt hat.

Doch Harald Glööckler ist niemand, der lange Trübsal bläst. Und so trocknen seine Tränen und er wirft sich in sein neues, freies Leben...