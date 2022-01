Hardy Krüger Jr.: Die Zeit rennt ihm davon! Wann versöhnt er sich endlich mit seinem Vater?

Eiskalte Abfuhr von Papa Hardy

Aus welchem Grund Hardy Krüger den Kontakt zu seinem Sohn abbrach, bleibt bis heute ein Rätsel. "Er hat sich so entschieden und das muss man respektieren", erklärte der Junior vor einiger Zeit. Und dennoch hat er über die Jahre versucht, seinem Vater wieder näher zu kommen. Reiste sogar zu dessen Haus in Los Angeles, um das Gespräch zu suchen. Doch vergebens klopfte er an die Tür: "Er hatte kein Interesse." Ein herber Rückschlag, der den Sohn dazu veranlasste, die Versuche Frieden zu schließen, einfach einzustellen. Schließlich schien die entstandene Distanz zu seinem Vater ganz einfach unüberwindbar zu sein.

Aber in den vergangenen zwei Jahren änderte sich diese Sicht des Schauspielers. Es mache ihn unglaublich traurig, dass sein Vater weder alle seine Enkel kennt, noch Ehefrau Alice. Sich auch nur vorzustellen, dass das für immer so bleibt, bricht ihm das Herz. In seinem neuen Buch "Wendepunkte" erweckt Hardy Krüger Jr. die Hoffnung, dass sich an der verfahrenen Situation bald wohl doch noch etwas ändern könne. Denn bei seinem Kampf gegen die Alkoholsucht habe er vor allem eines gelernt: Die Herausforderungen des Lebens gelassener anzugehen, aber dennoch nie aufzugeben. "Vergebung und Dankbarkeit sind die Schlüssel für ein zufriedenes Leben!", so Hardy Krüger Jr..

Daher unternimmt er vielleicht jetzt doch noch einen weiteren Anlauf, um auf den betagten Vater zuzugehen und sich zu versöhnen. Und selbst wenn der Familienvater erneut mit einer Annäherung scheitern sollte, wird es ihm wohl ein wenig inneren Frieden schenken.

