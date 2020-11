Gemeinsam mit seiner Frau Alice und ihren Söhnen Theo und Tamino wohnt Hardy Krüger jr. seit dem Umzug 2019 in einer Vierzimmer-Wohnung in Berlin-Köpenick. „Die Jungs sind 16 und 11 und teilen sich ein Zimmer. Nur für die Kinder planen wir jetzt doch noch mal in ein Haus zu ziehen.“ Der Rest der Rasselbande ist längst in die Welt aufgebrochen. Die ältesten Kinder von Hardy Krüger jr. stehen auf eigenen Beinen: Sein Sohn Leon lebt und arbeitet als Fotograf in Barcelona und sein Sohn Noah absolviert eine Ausbildung zum technischen Assistenten in München. Und auch Antonia, die älteste Tochter seiner Auserwählten und zugleich Hardy Krügers Adoptivtochter, hat mittlerweile ihre eigene Wohnung in der Berliner Nachbarschaft bezogen. Umso schöner, dass das ungewöhnliche Patchwork-Familien-Modell im Hause Krüger zu funktionieren scheint. Das Geheimrezept ist simpel: „Weil wir ganz genau gleich ticken und an einem Strang ziehen. Die Kinder verstehen sich wunderbar. Wir merken gar nicht, wenn sie zusammen sind.“

