Prinz Harry: Seit über 100 Tagen im Alleingang! Er äußert sich zu Scheidungsgerüchten

Während Herzogin Meghan gestern bei der "Paley Honors Herbst-Gala 2024" in Los Angeles feierte, nahm Harry am "New York Times Dealbook Summit" teil und stand Journalist Andrew Ross Sorkin Rede und Antwort. Dort kamen die beiden auch auf die Trennungsgerüchte zu sprechen.

Dazu findet der Prinz klare Worte: "Angeblich haben wir 10- oder 12-mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen und haben uns auch 10-12 Mal scheiden lassen. Deswegen ist es mittlerweile einfach nur 'Was?'" Ihm tun die Hater sogar Leid, die so sehr auf eine Scheidung hoffen und immer wieder enttäuscht werden! Er betont außerdem, dass er super happy in Amerika sei und das Leben dort in vollen Zügen genieße. "Mir gefällt es sehr, hier zu leben und meine Kinder hier großzuziehen. Es ist ein Leben, von dem ich nie dachte, es einmal zu leben. Und ich glaube, dass es das Leben ist, das sich meine Mutter für mich gewünscht hat", verrät er. Er betont auch, dort "in der Lage zu sein, die ich mit meinen Kindern machen kann, die ich in Großbritannien nicht tun könnte." Eine Rückkehr steht damit offenbar überhaupt nicht zur Debatte ...

