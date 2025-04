"Hartz und herzlich": Baby-Überraschung! Sie hielt es die ganze Schwangerschaft geheim

Hinter der geheimen Schwangerschaft steckt eine traurige Geschichte. Anfang 2024 erlitt die Rostockerin eine Totgeburt. Wie ihrem Instagram-Profil zu entnehmen ist, nicht der erste Schicksalsschlag für die junge Mutter. In ihrer Bio findet sich neben der Zeile "Söhnchen Lennox 05/2022" eine Reihe trauriger Verluste: "Twins (Boy & Girl) 12/2019 und Baby Girl 05/2022 und Baby L 02/2024", mit jeweils einem Grabstein oder Kinderengels-Emoji daneben. Umso schöner, die freudige Nachricht, dass jetzt, knapp ein Jahr später, ihr Baby gesund das Licht der Welt erblickt hat.

Klar, dass Jasmin ihre erneute Schwangerschaft erstmal nicht an die große Glocke hängen wollte. In den neuen Folgen "Hartz und herzlich" auf RTLZWEI sieht man die junge Mutter erstmals rückblickend mit Babybauch. Während der Dreharbeiten war die 20-Jährige im sechsten Monat schwanger und ihre Sorgen um ihr ungeborenes Baby waren groß. "Meine Angst ist, dass es wieder wie bei Lenja wird und ich will nur, dass unser Baby gesund auf die Welt kommt", hört man sie am Telefon zu ihrem Mann Maik sagen. Dieser ist mit Sohn Lennox in einem Mutter-Kind-Heim und kann deswegen zu der Zeit nicht persönlich für Jasmin da sein, dennoch spricht er ihr Mut zu: "Ich habe auch schreckliche Angst um unsere Tochter, aber ich denke eher positiv!"

Zum Glück ist am Ende alles gut gegangen und das Ehepaar freut heute sich über den süßen Familienzuwachs.