"Hartz und herzlich": Benz-Baracken-Bewohner starten mit eigenem Song durch!

Unter dem Namen "To To To" haben Pascal und Selina 2023 bereits ihre Version des Songs auf YouTube, TikTok und Spotify veröffentlicht. Nun soll das ganze noch einmal professioneller aufgezogen werden. Fans dürfen also gespannt bleiben, ob das Ergebnis wieder mit der geballten Ladung Autotune auffahren wird. Ob die beiden mit der Neuauflage ihres Songs schon bald die Charts erklimmen werden? In Anbetracht der kostspieligen letzten Monate wäre ein Song-Erfolg für die Familie aus den Benz-Baracken bestimmt ein kleiner Segen.

