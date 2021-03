„Hartz und herzlich“-Benz-Baracken: Davon träumen die Bewohner

Die beiden Hartz IV-Empfänger wären jetzt wohl gerne ein Millionärs-Ehepaar. Doch in welche Rollen würden die anderen Barackler gerne einmal schlüpfen, wenn sie könnten?

Dieter: „Oliver Geissen – ne der nicht. Ähm, Robert Geissen.“

Carmen: „Ich will mich eigentlich in gar niemanden verwandeln. Ich will einfach so bleiben wie ich bin und ich will mich eigentlich auch nicht in jemand anderen hineinversetzen. Ich bin halt ein Mensch wie ich bin und entweder akzeptiert man mich so, wie ich bin oder solls bleiben lassen.“

Dagmar: „Wenn ich die Möglichkeit hätte und könnte mich in einen anderen Menschen verwandeln, dann wäre es meine Mutter. Denn meine Mutter ist mein Vorbild und sowas wie meine Mutter gibt es auf der Welt nur einmal.“

Elvis: „Mr. Hawkin seine Intelligenz hätte ich gerne, Konny Reimanns handwerkliches Geschick und die Sportlichkeit und Schnelligkeit von Usain Bolt.“