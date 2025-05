"Hartz und herzlich": Bürgergeld-Empfängerin erfüllt sich Traum vom Eigenheim

Endlich ein eigenes Zuhause! Für Sandra, bekannt aus der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich", geht ein langersehnter Traum in Erfüllung. Die sechsfache Mutter steht kurz davor, mit ihrer Familie von Rostock nach Ostfriesland zu ziehen – in ein eigenes Haus mit Garten, Terrasse und Einliegerwohnung. Was sie jetzt plant, liest du hier.