"Hartz und herzlich": Mit geheimer Geldquelle – Cindy will ihre Töchter zurückholen

Falls es Cindy schaffe, Clara wieder zu sich zurückzuholen, steht für die Zweifach-Mutter eines jedoch jetzt schon fest: "Wenn Clara kommt, gibt es keine Schaustellerei mehr, dann bewerbe ich mich weiter woanders, dass ich dann auch Zeit habe für meine Tochter." Doch wie kann sich Cindy eigentlich die teure Miete für das Haus leisten? Immerhin jobbt sie nur gelegentlich auf Jahrmärkten. Diese Einnahmen reichen wohl kaum, um die Miete geschweige denn die Renovierungsarbeiten zu bezahlen. Verfügt Cindy etwa über eine weitere Geldquelle? Dazu möchte sich die 24-Jährige nicht äußern.

Woher das Geld auch komme, Cindy investiert es in ihre kleine Familie rund um ihren Verlobten Ossi und die beiden Töchter. Eine glückliche Reunionen wäre ihnen wohl so oder so zu gönnen.