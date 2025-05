"Hartz und herzlich"-Elvis: Große Sorge um Sohn Jerrick

In den Mannheimer Benz-Baracken kehrt einfach keine Ruhe ein. Vor allem "Hartz und herzlich"-Fanliebling Elvis (52) hat jetzt schon wieder so einige Baustellen in seinem Leben. In der neusten Folge der RTLZWEI-Sendung bereiten ihm gleich mehrere Familienmitglieder Kopfzerbrechen.