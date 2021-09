"Hartz und herzlich"-Elvis: Neuer Job! Das hat er früher gearbeitet

Nach seinem Hauptschulabschluss wollte Elvis eigentlich eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Drehtechnik bei der BASF machen. Leider hielt er nicht durch und brach die Ausbildung nach zwei Jahren ab. Er entschloss sich den Realschulabschluss nachzuholen, doch schon damals kam ihm das Geld in die Quere: „Das ging dann aber auch nicht – nur Schule machen, kein Geld verdienen. Also bin ich nach der Schule noch arbeiten gegangen und dann hat das auch nicht gepasst – Schule und Arbeit. Hat alles nicht funktioniert“, erklärt Elvis rückblickend. Also suchte er sich einen Job in einem Betrieb in Mannheim-Käfertal. „Da habe ich gar nichts gelernt, sondern nur in der Produktion geschafft, beigebracht wurde mir eigentlich gar nichts. Dann habe ich das auch wieder sausen lassen.“ Wieder scheiterten die Aufstiegspläne des ehrgeizigen Kroaten. Schließlich absolvierte Elvis eine Ausbildung zum Bürokaufmann, doch auch der dritte Anlauf ging in die Hose. „Dann ist mir halt die Justiz dazwischen gekommen, da war ich dann für ein paar Monate weg vom Fenster“, erklärt er. Was genau schief lief, behält er lieber für sich...