"Hartz und herzlich"-Rudi: Der Streit eskaliert! Liebes-Aus mit seiner Nangini?

Ist die Liebe zwischen Rudi und Nangini bereits zum Scheitern verurteilt? Der "Hartz und herzlich"-Star hat sich seine Zeit vor der Hochzeit in Tansania wohl etwas anders vorgestellt. Er kocht sogar für seine Liebste, während diese mit Abwesenheit glänzt. Make-Up und Nägel für die Hochzeit sind wohl wichtiger als Zeit mit ihrem Zukünftigen zu verbringen. Das bringt Rudi auf die Palme: "Ich fühle mich verarscht! Dass sie mir etwas vorspielt, was nicht ist" und er stellt nach langem Warten seine Nangini zur Rede.

Er wirft ihr vor ihn zu vernachlässigen, obwohl er extra für sie alles in Deutschland zurückgelassen hat und sein erspartes Hartz 4-Geld von 6000 Euro für sie und die Hochzeit ausgegeben hat. Tausende Euro hätte sie davon schon ausgegeben. "Denkst du ich bin ein Idiot?" fragt er Nangini, die sich entschuldigen will. Doch Rudi bleibt hart: "Okay, aber trägst du die Konsequenzen dafür? Du tötest meine Liebe zu dir. Stück für Stück. Und das, bevor wir überhaupt geheiratet haben. Was machst du wenn die mich morgen Fragen, ob ich dich heiraten will? Und ich würde sagen: 'Es ist ein Fehler und ich sage nein.' Was machst du dann?" Daraufhin schaut Nangini nur bedrückt zu Boden. Ob die Hochzeit der beiden wirklich stattfinden wird?

