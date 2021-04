Eigentlich wollen Elvis und seine Frau Katrin in der Reality-TV-Doku „Hartz und herzlich“ auf die sozialen Missstände in ihrem Viertel Mannheim-Waldhof aufmerksam machen - und damit die Ärmsten der Gesellschaft stärken. In den Benz Baracken führt das Hartz-IV-beziehende Ehepaar mit ihren acht Kindern ein Leben an der Existenzgrenze. Gemeinsam mit ihren Nachbarn Dagmar, Petra, Carmen und Co. schlagen sie sich im täglichen Überlebenskampf tapfer durch. Auch bei finanziellen Sorgen und Nöten greifen sich die Bewohner der Benz Baracken stets unter die Arme. Doch wer in der Öffentlichkeit steht, bleibt selten von Kritik verschont. In den sozialen Netzwerken begegnen Elvis und Katrin durch ihre wachsende Bekanntheit Hass, Neid und Wut.