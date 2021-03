Hartz und herzlich: Shitstorm! Florian und Marina kaufen ein Pferd vom Corona-Geld

In einer neuen Folge beginnt der Tag mit einer großen Überraschung für Florians und Marinas Kids. Die beiden verkünden am Frühstückstisch, dass es Familienzuwachs gibt. "Wisst ihr, was ihr gekriegt habt? Das steht draußen auf der Koppel", erzählt Marina stolz. Nur wenige Meter von den Benz-Baracken haben die beiden ein Grundstück gepachtet, auf dem bereits drei Pferde stehen. Ab sofort gesellt sich auch Stute Vicky dazu. Wie sich die Familie das leisten konnte? Der Corona-Bonus machte es möglich. 2020 gab es für jedes Kind, eine einmalige Auszahlung von 300 Euro, die in zwei Raten überwiesen wurden. Das macht insgesamt stolze 2.100 Euro.