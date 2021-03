„Hartz und herzlich“-Elvis: Traurige Trennung von seiner Frau

Kaum angekommen in Kroatien weckt ein Spaziergang entlang der Adria Kindheitserinnerungen bei Elvis. „Da war ich auch oft als Kind, wenn ich bei meiner Tante war. Hier waren wir manchmal schwimmen. Auch mit meinen Klassenkameraden von der Grund- und Realschule damals“, schwelgt der Familienvater in Erinnerung. Zwar wurde Elvis in Mannheim geboren, doch einen Teil seiner Kindheit verbrachte er in einem Dorf auf der kroatischen Insel Krk. Von seiner Jugend an der Adria spricht Elvis in den höchsten Tönen. In seiner Brust klopfen zwei Herzen: „Das ist meine Heimat. Ich bin in Mannheim geboren, aber das Gute ist, ich habe zwei Heimaten.“