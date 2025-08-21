"Hartz und herzlich"-Star steigt aus – und erhebt schwere Vorwürfe gegen RTLZWEI
Schon wieder ein Abschied bei "Hartz und herzlich" und dieses Mal trifft es einen echten Liebling.
Nächster Abschied bei "Hartz und herzlich".
© RTLZWEI
Vor kurzem entschied sich "Hartz und herzlich"-Protagonistin Petra mit ihrer Familie dazu, nicht mehr in der Sendung aufzutreten. Zu schlimm seien die Anfeindungen gewesen, denen sie sich in der Öffentlichkeit ausgesetzt sah, sogar von Mobbing und Hass ist die Rede. Doch die Familie ist nicht die einzige, die dem Format den Rücken kehrt. Jetzt gibt es den nächsten Ausstieg.
Pascal verabschiedet sich von "Hartz und herzlich"
Seit vielen Jahren ist Pascal Teil der RTLZwei-Sozialdoku und wird bei seinem Alltag von Kameras begleitet. Doch damit ist jetzt Schluss: In einem langen Statement bei YouTube verkündet der Protagonist seinen Abschied und äußert heftige Vorwürfe gegen den Sender.
Seine vorrangige Kritik: Die Produktion habe ihm Dinge versprochen, die letztendlich nicht eingehalten worden seien, darunter ein Umstyling. "Lass dein Bart und die Haare etwas wachsen und danach kriegen wir 'ne geile Sache hin, dass wir dich umstylen", soll das Versprechen gelautet haben. Der geplante Termin habe aber nicht stattgefunden.
Kritik an Produktion: Pascal ist "sehr sauer"
Zudem äußert er den Vorwurf, dass seine eigenen Ideen innerhalb der Sendung kopiert worden seien. "Ich fand nicht nur das mit dem Styling schlimm, sondern auch, wenn man meine Sachen kopiert. Andere Leute haben Vorrang bekommen und machen das Gleiche nach wie ich. Das ist unglaublich", betont er.
Das sei allerdings noch nicht alles. Mit etwas Zeit wolle er "weiter auspacken" und "mehr Infos" preisgeben, so Pascal. "Aber zu dem Zeitpunkt jetzt bin ich sehr sauer."
Ein Zurück gibt es für den TV-Star, Stand jetzt, nicht. "Ich gucke mir die ganzen weiteren Sendungen gar nicht mehr an, weil ich nicht weiß, wie viele Sachen noch von mir geklaut worden sind. Andere Leute machen das Gleiche nach, wie ich. Das ist unglaublich", wettert er. Das Kapitel "Hartz und herzlich" scheint für Pacal also wirklich beendet ...
RTLZWEI hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert!