Hass-Welle nach Trennung von "Temptation Island"-Paar: Rebecca Ries verzweifelt

In ihrer Instagram-Story meldet sich Rebecca jetzt zu Wort und nimmt ihren Ex in Schutz: "Ich möchte mich kurz zu etwas äußern, das mir am Herzen liegt. Was auch immer zwischen Gök und mir passiert ist – das bleibt privat. Ich werde keinen Rosenkrieg auf Social Media führen, weil ich finde, dass das niemandem etwas bringt. Gök hat diesen ganzen Hass, der gerade auf ihn einprasselt, nicht verdient. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte, und es ist nicht fair, jemanden öffentlich zu verurteilen, ohne alle Hintergründe zu kennen. Noch dazu haben wir einen Sohn, der das alles später mal lesen kann ..."