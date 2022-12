Hayden Panettiere: Sie zerstört alles! Große Angst um Tochter Kaya

Die Beziehung zwischen Hayden Panettiere und dem zwielichtigen Geschäftsmann Brian Hickerson ist das, was man toxisch nennt: Hayden wurde von Hickerson beschimpft, bedroht und sogar verprügelt. Sein Einfluss war so groß, dass die Schauspielerin sogar ihre Karriere in den Sand setzte. Erst in diesem Sommer gelang es Hayden, die vergiftete On-Off-Liaison nach vier schlimmen Jahren zu beenden: "Es war eine sehr dunkle und komplizierte Zeit in meinem Leben", gab sie im Interview mit "People" zu. Glaubt man sofort. Umso größer jetzt der Schock! Denn offenbar geht das Drama nun doch weiter: Fotografen erwischten Hayden und Brian Hickererson jetzt am Flughafen von Los Angeles – offenbar begaben sich die beiden gerade auf einen gemeinsamen Thanksgiving-Trip …