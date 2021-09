Hayko: Der ESC-Star stirbt an Corona!

In seiner Heimat Armenien war Hayko ein echter Superstar. 2017 nahm er mit seinem Song "Anytime You Need" am "Eurovision Song Contest" teil und schaffte es auf den achten Platz. Danach ging es für den Sänger steil bergauf. Er durfte sogar in der Jury von "The Voice of Armenia" sitzen. Doch jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen...