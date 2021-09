Wilfried Dziallas: Der "Großstadtrevier"-Star ist tot

Der Schauspieler verstarb an den Folgen einer Corona-Infektion, wie seine Agentin in der "Bild"-Zeitung bestätigte. "Ich bin so erschüttert. Er war doppelt geimpft. Sein Tod macht mich unglaublich betroffen", sagte Regine Schmitz dem Blatt. "Er war ein hervorragender Theaterschauspieler, passte wunderbar in die 'Großstadtrevier'-Familie. Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Ein Mann mit Herz, ein großer Verlust“, sagt Produktionsleiter Joerg Pawlik.