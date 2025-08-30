Heidi Klum: Ab in den Ruhestand? Das hat sie jetzt vor
Bis zum Rentenalter bleiben Heidi Klum zwar noch ein paar Jährchen – trotzdem plant sie schon ihren Ruhestand mit Ehemann Tom …
Auf ihrer liebsten Karibikinsel fühlt Heidi Klum sich sehr wohl.
© IMAGO / Cover-Images
Keine Termine – dafür Meeresrauschen, eine warme Brise und feiner Sand unter den nackten Fußsohlen… So stellt sich Heidi Klum (52) das Leben vor, wenn sie irgendwann ihre Karriere im Showbiz hinter sich hat. Und das Model belässt es nicht bei Tagträumen, Heidi plant das Aussteiger-Dasein für sich und Ehemann Tom (35) schon ganz konkret. Wo die beiden ihren Ruhestand verleben wollen? Ganz klar: im Paradies! Genau gesagt auf der Karibikinsel St. Barth, der mit 21 Quadratkilometern kleinsten Insel der französischen Antillen.
Heidi Klum denkt schon an den Ruhestand
Wie die "GNTM"-Chefin im Interview mit "Paris Match" verriet, haben sie und Tom sich im Ortsteil Saint-Jean erst kürzlich ein Haus bauen lassen: "Es ist eine Investition, denn St. Barth ist einzigartig auf der Welt", so Heidi. "Aber vor allem geht es darum, es zu genießen." Hier könne sie ihrer "Seele und wilden Natur freien Lauf lassen". Und was treiben Heidi und Tom sonst so, wenn es endlich mal nichts zu tun gibt? "Ich liebe die Boheme-Chic-Atmosphäre hier, das freie Herumlaufen, das Hören von Liedern, die ich auswendig kenne, und das Sonnenbaden."
Heidis Lieblingsplatz zum Brutzeln: der Shell Beach, wo sich kleine Muscheln mit dem feinen Sand vermischen. Gänzlich auf Glamour verzichten müsste Heidi natürlich dennoch nicht, denn der internationale Jetset hat die Insel längst als Urlaubs-Hotspot entdeckt: Leo, J.Lo und Brad, aber auch Jeff Bezos samt Gattin verbringen hier regelmäßig ihre freien Tage. Das Ehepaar Klum-Kaulitz gehört ebenfalls seit Jahren zu den Stammgästen, erst kürzlich feierte das Paar hier seinen sechsten Hochzeitstag. Und wenn alles klappt, können die beiden in ein paar Jahren auf die Rente im Paradies anstoßen ...
InTouch