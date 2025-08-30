Wie die "GNTM"-Chefin im Interview mit "Paris Match" verriet, haben sie und Tom sich im Ortsteil Saint-Jean erst kürzlich ein Haus bauen lassen: "Es ist eine Investition, denn St. Barth ist einzigartig auf der Welt", so Heidi. "Aber vor allem geht es darum, es zu genießen." Hier könne sie ihrer "Seele und wilden Natur freien Lauf lassen". Und was treiben Heidi und Tom sonst so, wenn es endlich mal nichts zu tun gibt? "Ich liebe die Boheme-Chic-Atmosphäre hier, das freie Herumlaufen, das Hören von Liedern, die ich auswendig kenne, und das Sonnenbaden."