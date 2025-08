Heidi Klum: Abrechnung mit der GNTM-Chefin

Seit 20 Jahren sucht Heidi Klum (52) im TV nach "Germany’s Next Topmodel". Und die Kritik reißt nicht ab! Jetzt meldete sich erneut eine ehemalige Kandidatin zu Wort, um über ihre Erfahrungen auszupacken: "Ich habe bei GNTM so viel Hate abbekommen, dass ich eine Depression bekommen habe", erinnert sich Darya Strelnikova (32) in ihrem Podcast "Zwischen Likes & Liebe". Weiter erzählt die Münchnerin: "Ich musste sogar Antidepressiva nehmen, mir ging’s wirklich richtig, richtig schlecht."