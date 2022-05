Heidi Klum: Ausgerechnet Schwager Bill macht ihr alles kaputt

Doch jetzt droht ihr ausgerechnet ein Familienmitglied die schöne Show zu vermasseln: Schwager Bill! Der Tokio-Hotel-Sänger (32) liebte es schon immer extravagant. Und auch wenn der letzte Chart-Erfolg schon, na ja, etwas länger her ist – die Star-Allüren sind geblieben! Wie krass Bill selbst unterwegs auf Tour im Luxus schwelgt, hat jetzt sein Zwillingsbruder Tom in dem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" verraten: "Du hast so ein hartes Promi-Leben", lästerte Heidis Gatte. So müsse bei Bills Ankunft stets edler Champagner, ein Käseigel mit Weintrauben und ein Raumbefeuchter bereitstehen. Außerdem "spezieller Honig, der immer aus Kanada eingeflogen werden muss"! Den bräuchte er für seine Stimme, rechtfertigt sich Bill zwar, aber gilt das auch für die frischen Blumen, die sogar in Wüstenstaaten für ihn organisiert werden müssen? Oder für die Luxus-Limo samt Chauffeur? "Das würden die meisten Leute verstehen, wenn sie euch riechen würden!", witzelte Bill über seine Bandkollegen. "Kein Wunder, dass ich ein Extra-Auto brauche." Doch Schwägerin Heidi dürfte es weniger lustig finden, dass Bill sein Luxusleben so an die große Glocke hängt! Er gehört schließlich zur Familie – und die soll bitte schön ganz normal rüberkommen … Aber Bill bleibt dabei: "Das ist doch nicht dekadent! Das ist einfach nur, um sich wohlzufühlen." Für ihn gibt’s also weiter die Extrawurst – und für Heidi die Grillwurst …