Heidi Klum: Jetzt zieht Oliver Pocher sie durch den Kakao

Eigentlich wollte Heidi Klum via "Instagram" nur ein Video mit ihren Fans teilen, in dem sie einen neuen Filter ausprobiert hat! Heidi ist dabei zu sehen, wie sie sich in eine waschechte Manga-Figur verwandelt hat und dabei fröhlich mit der Kamera kokettiert! Eigentlich eine unterhaltsame Idee. Doch wie es scheint, gefällt Oliver Pocher Heidis Werk so gar nicht. So wettert er in seiner "Bildschirmkontrolle" über das Topmodel: "Wenn du einfach immer 12 bleibst." Autsch! Ob Heidi sich von dieser Aussage wohl irritieren lässt? Wohl kaum! Schließlich ist die Modelmama dafür bekannt, dass sie nichts so schnell aus der Bahn wirft - zum Glück! Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, ob Heidi demnächst zum Gegenschlag ausholt!