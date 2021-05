Heidi Klum: Babybauch-Überraschung! Sie zeigt ihre süße Kugel

Die "GNTM"-Chefin veröffentlichte auf Instagram ein kurzes Video aus dem Jahr 2003, in dem sie in sexy Dessous, roten High Heels und einer Federboa über den Laufsteg stolziert. Heidis Strahlen ist nicht zu übersehen. Was zu dem Zeitpunkt noch niemand ahnte: Heidi war damals bereits schwanger mit Leni. "Ich laufe hier nicht alleine über den Catwalk. Wenn ich ganz genau hinsehe, kann ich dich schon im vierten Monat mithüpfen sehen", verrät sie jetzt.