Das klingt nach einer sehr guten Partie für Heidis Älteste. Leni Klum war zwar selbst schon auf dem Cover der deutschen „Vogue“, durfte auf der Fashion Week in Berlin über den Laufsteg schweben und tritt scheinbar mühelos in die Fußstapfen ihrer berühmten Model-Mama. Aber ein echter Adelstitel fehlt der kleinen Blondine noch. Mama Heidi Klum scheint mit Lenis Wahl jedenfalls einverstanden zu sein.

So durfte die damals noch 17-Jährige mit Mutters Segen bei der Filmpremiere von "The Harder They Fall" im Oktober 2021 ihren ersten offiziellen Auftritt an der Seite ihrer ersten großen Liebe genießen. Neben ihrem Freund Aris Rachevsky hatte Leni Klum auch ihren Ersatz-Vater Seal mit im Gepäck. Selig posierte das bildschöne Nachwuchsmodel an der Seite ihrer beiden liebsten Männer und machte dabei eine wahnsinnig tolle Figur.