Heidi Klum & Bill Kaulitz: Sie lassen die Bombe platzen!

Mit "Germany's Next Topmodel" feiert Heidi Klum schon seit Jahren große Erfolge. Jetzt geht sie mit einer neuen Show an den Start und holt sich dafür Bill Kaulitz und Conchita Wurst mit ins Boot.

Privat teilt ihr Bett mit . Beruflich macht sie nun allerdings Sache mit seinem Bruder Bill! In der neuen Show „Queen of Drags“ suchen die beiden gemeinsam mit Conchita Wurst nach der besten Drag Queen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Heidi Klum & Bill Kaulitz: Neue Show

„ , Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt“, erklärt in einer offiziellen Pressemitteilung. Und auch Heidi kann es kaum erwarten! „Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen Pro-Sieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben. In ,Queen of Drags‘ werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen“, schwärmt das Model.

Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst. Foto: ProSieben

Die Drag Queens werden sich jede Woche einer neuen Aufgabe stellen müssen. Anschließend werden sie vom Jury-Trio bewertet. Dabei werden sie in jeder Folge von einem berühmten Gast unterstützt. Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, denn die neue Show läuft bereits ab Herbst 2019 im Fernsehen!

