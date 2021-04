Heidi Klum: Bittere Tränen in Berlin

Konkurrentin Soulin konnte die Modelmama mit ihren außergewöhnlichen Posen mehr überzeugen und erhielt von ihr erneut den Titel "Beste der Woche". Als Ana davon hörte, brach sie in Tränen aus. "Es ist jede Woche so, egal was man tut", erklärte die Studentin traurig. Als Ana vor Heidi und Gastjurorin Miss Fame stand, brachen erneut alle Dämme. "Mein größter Traum ist es, Germany's next Topmodel zu werden!", schluchzte sie. Doch Heidi kritisierte: "Wenn sie ein bisschen mehr Pfeffer hätte..." Trotzdem schaffte es Ana in die Top 10. Ob sie nächstes Mal mehr überzeugen kann? Das wird sich Donnerstag um 20:15 Uhr bei ProSieben zeigen...

