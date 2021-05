Heidi Klum: Heftiger Streit um Tochter Leni

Jetzt sorgt ausgerechnet Heidis Tochter Leni erneut für Streit. Die startet momentan nämlich voll als Model durch. Natürlich will auch Opa Günther etwas vom Kuchen abhaben. Auf seinem Instagram-Account teilt der Modelagent jetzt ein Screenshot eines Dokuments, das belegt, dass er 2020 die Markenrechte am Namen seiner Enkelin einreicht hat. Dies wurde am 17. März 2021 offiziell vom "Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum" bestätigt. Heißt: Günther darf den Namen "Leni Klum" für Kosmetik, Schmuck und Mode verwenden.