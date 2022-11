Heidi Klum: Bitteres TV-Aus - Es war nur eine Frage der Zeit

"Hab ja so gehofft, dass sie wie sonst auch vorher noch in ein anderes Land fahren", zeigen sich die Fans frustriert. Ob die teuren Trips vielleicht aus Budget-Gründen gestrichen wurden? Gut möglich, schließlich soll Heidi seit Jahren immer höhere Millionen-Gagen verlangen, während Werbepartner und Co. abspringen und die Quote im Dauer-Sinkflug ist. Außerdem zeigt sich die Show-Chefin schon länger völlig lustlos und gelangweilt, scheint keinen großen Aufwand mehr für GNTM betreiben zu wollen oder gar die USA verlassen...

Frischer Wind würde der Show sicher extrem gut tun, denn bereits jetzt ist die Stimmung mies: "Die Sendung gehört in die Tonne" und "Mal schauen, wer das überhaupt noch guckt oder gar mitmacht. Schade, dass die Sendung nicht abgesetzt wurde", maulen die Follower. Denn nicht genug, dass die Siegerinnen der letzten Shows völlig untergingen – Heidi bekam auch von ehemaligen Kandidatinnen ordentlich Druck, einige Ex-Topmodels machten ihr und dem Team heftige Mobbing-Vorwürfe. Und so bleibt einem Fan nur die Hoffnung: "Ich hoffe, ihr habt seit dem Drama ein bisschen was geändert..."

